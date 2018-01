Odbor je dopolnjeni predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih danes soglasno potrdil za obravnavo na plenarnem zasedanju DZ, v razpravi pa so največ pozornosti namenili prav omenjenemu členu, ki so ga potem črtali.

Če otrok iz neupravičenih razlogov ne obiskuje osnovne šole, eden od staršev po predlogu vlade ne bi bil upravičen do otroškega dodatka. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot pripravljavcu novele so namreč menili, da je treba vedno gledati na največjo korist otroka, ki je vsekakor tudi to, da otrok obiskuje osnovno šolo.