Predsednik vlade se je zaskrbljen nad problematiko odločil, da bodo nemudoma pristopili k reševanju najbolj perečih težav lokalnih in regionalnih medijev s statusom posebnega pomena, je po srečanju povedal predsednik upravnega odbora Medijske zbornice, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije, Rajko Djordjevič.

Premier je ministra Peršaka in predsednika odbora DZ za kulturo Dragana Matića, ki sta bila tudi prisotna na sestanku, zadolžil, da predlog rešitev v koaliciji pripravijo v 14 dneh.

S tem so v Medijski zbornici zadovoljni, zato bodo nemudoma prekinili tudi predvajanje pozivov k razrešitvi Peršaka na radijskih in televizijskih postajah. "Zavedamo se namreč, da je odstop ministra v predvolilnih časih skoraj nesmiseln, ker nihče drug te problematike ne bo razumel tako kot on, ki je s tem seznanjen," je povedal Djordjevič in dodal, da razumejo stisko premierja ob zahtevi za razrešitev ministra nekaj mesecev pred volitvami.