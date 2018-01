Ženske, večina med njimi je bila takrat najstnic, so bile sterilizirane zato, ker so bile prepoznane kot duševno bolne ali gobave. Približno 16.500 žensk ni dalo soglasja za sterilizacijo, ob kateri so bile nekatere med njimi stare manj kot deset let.

Primer osvetljuje povojni odnos oblasti do ljudi s posebnimi potrebami

Zakon o evgeniki je bil na Japonskem v veljavi med letoma 1948 in 1996. Pri evgeniki gre za nauk o metodah za doseganje telesno in duševno zdravega potomstva. Izvrševanje zakona so utemeljevali s pojasnilom, da na ta način »preprečujejo rojevanje manjvrednih potomcev« in da »rešujejo življenje in zdravje matere«. Podoben zakon je bil v veljavi tudi v Nemčiji in na Švedskem. Obe državi sta se žrtvam opravičili.

Tožba anonimne ženske bi utegnila osvetliti, kako je Japonska v obdobju po drugi svetovni vojni ravnala s kronično bolnimi ljudmi in osebami s posebnimi potrebami. Oblasti so takrat več tisoč gobavih ljudi prisilile, da so živeli v oddaljenih visokogorskih območjih ali na odmaknjenih otokih. Številni med njimi so bili sterilizirani brez soglasja. Tožba, ki jo je proti državi vložila anonimna žrtev, je prva tovrstna tožba na Japonskem.