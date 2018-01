Kot so sami navedli v sporočilu za javnost, so razmere najbolj problematične na kontejnerskem terminalu, kjer delo že od četrtka poteka upočasnjeno in povzroča velike težave poslovnim partnerjem, predvsem ladjarjem, ki so odvisni od dogovorjenih terminov v pristaniščih severnega Jadrana.

Stranke SŽ-Tovornega prometa odpovedujejo vlake »V kolikor gre res za vprašanje tehnoloških postopkov z vidika varnosti pri delu, kot trdijo predstavniki zaposlenih, se uprava strinja, da je treba te pregledati in po potrebi dopolniti,« so pojasnili ter dodali, da je bil ta proces uveden že konec lanskega leta in zajema vse delovne procese v pristanišču. Žerjavisti so delo upočasnili potem, ko je decembra lani imenovana nova uprava pod vodstvom Dimitrija Zadela sprožila postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi sindikalistu Mladenu Jovičiću, ki je bil julija lani kot žerjavist udeležen v delovni nesreči s smrtnim izidom. Zadel je še v ponedeljek miril javnost s pojasnili, da zaradi zamud ni prišlo do preusmeritve ladij, namenjenih v Koper, zato pa je po navedbah Slovenskih železnic že prišlo do tega, da stranke SŽ-Tovornega prometa odpovedujejo vlake.

Investicije v infrastrukturo V Luki so v današnjem sporočilu spomnili na še druge izzive, ki zahtevajo prioritetno reševanje. Uprava se tako vse od imenovanja ukvarja s pripravo poslovnega načrta za letos, brez katerega je poslovanje ohromljeno. Eno od ključnih poglavij bodo investicije v infrastrukturo, saj se s pridobivanjem dodatnih parcel v zaledju pristanišča odpira tudi vprašanje prioritete načrtovanih naložb. Uprava se z ministrstvom za infrastrukturo med drugim dogovarja o pogojih uporabe drugih razpoložljivih zemljišč v zaledju pristanišča ter o dodatni razširitvi koncesijskega območja.