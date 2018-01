Novinarji BBC so osebno ali po telefonu govorili z več kot 1200 lokalnimi viri v vseh 339 okrožjih Afganistana, da bi zgradili izčrpno sliko napadov talibanskih skrajnežev in varnostnih razmer v vseh okrožjih med 23. avgustom in 21. novembrom lani, poroča BBC na svoji spletni strani.

prisotne tudi speče celice Študija kaže, da imajo talibani popoln nadzor v 14 okrožjih, kar predstavlja štiri odstotke ozemlja države, aktivni pa so še na 66 odstotkih ozemlja oziroma v 263 okrožjih, kar je veliko več, kot so ocenjevali doslej. To pomeni, da okoli 15 milijonov ljudi oziroma polovica prebivalcev Afganistana živi na območjih, kjer so talibani dejavni oziroma imajo nadzor. Ostalih 122 okrožij ali 30 odstotkov ozemlja je pod nadzorom afganistanske vlade, kar pa ne pomeni, da tam ne prihaja do nasilja. Prestolnica Kabul in druga večja mesta so bila tako v času raziskave tarče večjih napadov, ki so jih speče celice talibanov izvedle iz sosednjih regij. BBC je poročilo objavil le nekaj dni po tem, ko je ameriški urad glavnega inšpektorja za obnovo Afganistana (Sigar) sporočil, da mu je Pentagon naročil, naj ne objavi nove ocene o tem, kolikšen del Afganistana je pod nadzorom talibanov. V svojem zadnjem četrtletnem poročilu je urad oktobra lani ocenil, da talibani nadzirajo ali imajo vpliv na 13,3 odstotka ozemlja države, vlada pa na 56,8 odstotka. V tretjini države pa potekajo boji za nadzor, poroča nemška tiskovna agencija dpa.