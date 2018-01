Najnovejše raziskave kažejo, da ima vsak petdeseti med nami slepoto za prepoznavanje obrazov. Gre za stanje z medicinskim izrazom prozopagnozija, ki se po besedah znanstvenikov pojavlja pogosteje kot avtizem, a največkrat ostane neprepoznano.

Ljudje s prozopagnozijo imajo precejšnje težave pri prepoznavanju ljudi po zgolj obraznih potezah. Pred nedavnim so raziskovalci z univerze Bournemouth pripravili merila, po katerih lahko prepoznamo takšno osebo. Kot navaja The Times, se številni, ki imajo to stanje, tega pogosto sploh ne zavedajo. Veliko lažje lahko motnjo odkrijejo člani družine in bližnji prijatelji. Strokovnjaki pravijo, da je stanje moč prepoznati že pri zelo malih otrocih.

Ljudje pogosto mislijo, da je človek s prozopagnozijo nevljuden Morda imate prozopagnozijo, če težko sledite likom v filmih in televizijskih serijah. Med simptome sodi tudi oteženo prepoznavanje ljudi na fotografijah – tudi sebe. Ljudje s prozopagnozijo se včasih izogibajo poimenovanju ljudi z imenom in namesto tega raje uporabljajo opise njihovih frizur, barve las in oblačil. 52-letna Mary ima težave s prepoznavanjem obrazov odkar pomni. »Naučiš se prepoznavanja ljudi na druge načine – postaneš pozoren na njihov glas, frizuro in oblačenje,« za Guardian opisuje svoje strategije, s katerimi si pomaga. O tem, kako neprijetno je lahko to stanje, dokazuje njena pripoved o tem, da je imela težave s prepoznavanjem nekdanjega moža, ko ga je videla nekaj časa po ločitvi. Mary je 12 let vodila čajnico, pri čemer je imela težave, kadar so se gostje presedli, saj ni vedela, ali gre za osebe, ki so že plačale ali ne. »Bilo je zelo težko in večkrat sem bila v zadregi. Nerodno mi je bilo, ker so ljudje mislili, da sem nevljudna,« pripoveduje.