Oglasno sporočilo: Obisk slovenskih frizerjev in gostilne v Murski Soboti

Prava izbira pričeske popestri in osveži naš izgled. Večinoma imamo točno določeno idejo, kako mora naša frizura izgledati. Da se boste lažje odločili komu boste zaupali svoje lase za barvanje, striženje in oblikovanje frizure, vam bomo predstavili trinajst izkušenih mojstrov na tem področju, ki vas z veseljem pričakujejo. To so Frizoteka iz Celja, Studio B in Frizerski studio M iz Slovenjskih konjic, Frizerstvo pri Nataši iz Laškega, Studio Irča in Frizerski salon »K« iz Žalca, Frizerski salon Barbara still iz Kopra, Frizerski salon Tinka MM v Bertokih, Hiša lepote ART iz Novega mesta, Frizerstvo Katarina iz Ankarana, Frizerska postaja iz Ljubljane in Frizerski studio S-Style iz Trzina.