Na vaš obisk so že pripravljeni v štirinajstih ljubljanskih restavracijah. Pričakuje vas prijazno in ustrežljivo osebje. Seveda se vašega obiska veselijo tudi kuharski mojstri, ki komaj čakajo, da poskusite njihove specialitete. Prelepa dobrodošlica bo tudi ambient vsake izmed izbranih restavracij. Tako vsaka vabi na svoj način z žarom, ki očara goste.

Obiskali smo Mesarijo in kuhinjo Krušič, ki jo priporočamo vsem ljubiteljem mesnih izdelkov. Imajo tudi domačo mesnico, kjer se vedno dobite kakšen popust.

V Ljubljanskem BTC-ju vas z veseljem pričakujejo v pivovarni in gostilni Kratochwill. To je dolgoletno uspešno družinsko podjetje, ki ima v lasti še dve gostilni.

Gostilna Pečarič se lahko pohvali s posluhom za najrazličnejše okuse, v Ljubljani pa je edina, ki kar 80%zelenjave in sadja v sezoni pridelajo sami.

Začetki gostilne Mrežar segajo v daljno leto 1927 in so znani po domačih in tradicionalnih slovenskih jedeh.

Restavracija Argentino slovi po najboljših steakih v državi, gostilna Livada bo poskrbela za romantične duše, gostilna Kurji tat pa letos praznuje 20. obletnico delovanja in še vedno kuhajo po starih domačih receptih.

V gostilni Pohana piška točno veste, kaj boste dobili, pečejo pa le piščance domače reje.

Hotel in restavracija pri Špornu vam nudi z dobrim mesom in svežimi morskimi jedmi, velikokrat pa za goste pripravijo piano večer.

Gostilna Dobnikar vam ponudi okusno domačo hrano, ob kateri boste lahko uživali še v razgledu na Ljubljano.

Da ne izgubljamo besed, tudi gostilna in pizzerija Feniks, gostišče Juvan, gostilna Stari tišler in gostilna Pirc vam nudijo najboljšo hrano in prijeten ambient, zato si kaj več o omenjenih gostilnah preberite tukaj.

Raziskali smo tudi štajersko prestolnico in našli kar nekaj odličnih frizerskih salonov, ki se jih splača obiskati. Ker pa vemo, da si iz navade izberemo enega in ga obiskujemo dokler nas ne razočara, smo za vas pripravili izbor, ki vam bo pomagal izbrati pravega. Sebi in svojim lasem privoščite le najboljše. Da pa bojo na svoj račun prišli tudi moški, ki so radi urejeni, naj vam izdamo, da je na našem seznamu tudi prav posebna brivnica, ki jo je vredno obiskati.