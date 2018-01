Brglez je omenjeno oceno podal ob robu razprave o tem vprašanju, ki se je danes odvijala na parlamentarnem odboru za zunanjo politiko (OZP) in ki je bila prekinjena, dokler se vlada ne opredeli do tega vprašanja. Menil je, da bi bilo bolje za interese Slovenije, če bi ta razprava potekala za zaprtimi vrati.

Odgovornost za to, da proces priznavanja neodvisnosti Palestine po njegovem mnenju ni tekel najbolj primerno, si po njegovih besedah delijo »tako v DZ kot na vladi«.

Kritičen do Pahorja

Je pa ocenil, da gre pri vztrajanju zlasti zunanjega ministra Karla Erjavca, da bi do priznanja moralo priti že zdaj, bolj za »notranjepolitične spodbude (...), manj pa za razumevanje mednarodne skupnosti in zunanje politike«.

Kritičen je bil tudi do predsednika republike Boruta Pahorja, ki je izrazil zadržanost do priznanja Palestine brez soglasja Izraela in ker bi to lahko škodilo nacionalnim interesom Slovenije. Brglez je spomnil, da se je Pahor že leta 2013 zavzemal za priznanje Palestine, pa čeprav takrat Slovenija »ni imela materialnih osnov za to, da bi si lahko privoščila priznanje Palestine«.