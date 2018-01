Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo v petek dopoldan dež od severa začel prehajati v sneg, do jutra pa da ga lahko v notranjosti zapade med deset in 25 centimetrov. Najprej naj bi začelo snežiti na Koroškem in v Podravju, nato v Prekmurju in na Gorenjskem, postopno pa se bodo padavine razširjale tudi po drugih delih države, poročajo na vremenskem portalu Neurje.si. Na Gorenjskem in v Prekmurju bi lahko nehalo snežiti do petka zvečer, ponekod drugod pa lahko rahle padavine vztrajajo vse do sobote dopoldan, ko bo povsod nehalo snežiti, še pišejo.

Danes povečini oblačno Danes se bo oblačnost širila v notranjost Slovenije, na severu in vzhodu bo še nekaj sonca. Čez dan bo začel pihati jugozahodni veter. Popoldne se bodo v zahodnih krajih pričele pojavljati rahle padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. V četrtek bo povečini oblačno, predvsem v zahodni, južni in delu osrednje Slovenije bodo občasno padavine. Meja sneženja bo med 800 in 1200 metri nad morjem. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 8, najvišje dnevne v alpskih dolinah malo nad 0, drugod od 6 do 13 stopinj Celzija.