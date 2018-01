Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so v sporočilu ob letošnjem dnevu brez cigarete poudarili, da je opustitev kajenja koristna za zdravje v kateremkoli starostnem obdobju, največje koristi za zdravje pa posameznik izkusi, če kajenje opusti pred 40. letom starosti. Načini opuščanja kajenja so mnogoteri in za različne posameznike različno učinkoviti.

V Sloveniji imamo na voljo številne programe za opuščanje kajenja. V zdravstvenih domovih delujejo usposobljeni strokovnjaki za podporo pri izbiri ustreznih načinov premagovanja skušnjav pri opuščanju kajenja. Nekatere tuje raziskave sicer kažejo, da je npr. nekaj več kot polovica nekdanjih kadilcev opustila kajenje brez strokovne pomoči.

Strokovnjaki nudijo pomoč v obliki t. i. ukrepov za spremembo vedenja, lahko v obliki skupinskih delavnic ali individualnega svetovanja. Podpora pri opuščanju kajenja je prav tako na voljo prek brezplačne anonimne številke 080 2777, pomoč pa prihaja tudi iz nevladnih organizacij. Tako v Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo nudijo svetovanje in delavnice za opuščanje kajenja.