Kazalo je, da bo košarkarjem Petrola Olimpije sinoči uspelo nekaj, kar jim v letošnji sezoni še ni – povezati tri zaporedne uspehe. Po zmagah proti Cedeviti in Šenčurju so namreč Ljubljančani dobro predstavo kazali tudi v 13. krogu Fibine lige prvakov proti AEK, a sredi tretje četrtine zapadli v napadalno krizo. Poti iz nje do konca obračuna niso našli in tako so v tretjekakovostnem evropskem tekmovanju devetič izgubili.

Uspeh grškega moštva je razveselil skupinico njihovih navijačev, ki so v dvorani Tivoli ves čas prepevali in tako poskrbeli za to, da ob maloštevilnih gledalcih ni prevladoval zvok škripanja superg. Na drugi strani zmajev poraz ni pretirano potolkel, saj so že pred obračunom ostali brez kakršnih koli možnosti za napredovanje v drugi del tekmovanja. »Po dobrem prvem polčasu smo v drugem precej padli, naredili preveč napak in neumnih prekrškov, ko smo bili v bonusu. Ob tem je imel AEK tudi več skokov. Še naprej moramo trdo delati in popraviti nekatere stvari,« je po tekmi povedal Olimpijin košarkar Jan Špan, trener Zoran Martić pa je dodal: »Želel sem si predvsem boljše igre v obrambi. Prejeli smo 80 točk, kar je nekoliko preveč. Morda bi bilo kaj drugače, če bi lahko več igralnega časa namenil Mirzi Begiću, a se ni počutil najbolje, zato ga nisem želel obremenjevati. V tretji četrtini smo prehitro prišli v bonus, zaradi česar nismo mogli več igrati agresivno. S fizično močno so gostje to znali kaznovati in priti do zmage.«

Drugi izidi 13. kroga v skupini C: Estudiantes – Banvit 78:73 (Vidmar 11 točk in 10 skokov za Banvit), Strasbourg – Rosa Radom 98:81, danes ob 20. uri: Bayreuth – Venezia, vrstni red: Banvit 9-4, Estudiantes in Strasbourg po 8-5, AEK 7-6, Bayreuth in Venezia po 7-5, Olimpija 4-9, Rosa Radom 1-12.