Uradna Moskva se je zelo nejevoljno odzvala na seznam ameriškega finančnega ministrstva, na katerem je več kot dvesto ruskih politikov in podjetnikov, proti katerim bi Združene države lahko uvedle sankcije. Vsaj navidez ni dosti pomagala za Rusijo pravzaprav dobra novica, da sankcij kljub drugačni možnosti niso uvedli proti nikomur in da je predsednik Donald Trump precej jasno pokazal, da se s sestavljanjem takšnih seznamov ne strinja.

Na »Putinovem seznamu«, kot so ga poimenovali, so se znašli vsi najvišji ruski politiki razen predsednika Vladimirja Putina, med drugimi zunanji minister Sergej Lavrov, premier Dmitrij Medvedjev ter šefa dveh glavnih obveščevalnih služb. Skupno gre za 114 politikov ali vodij državnih podjetij. Poleg njih je na seznamu vseh 96 ruskih oligarhov, ki imajo pod palcem vsaj milijardo dolarjev, in to ne glede na to, kako blizu Kremlju so. Med njimi so lastnik angleškega nogometnega kluba Chelsea Roman Abramovič, Oleg Deripaska, ki je obogatel z aluminijem in ga povezujejo z vodjo Trumpove predvolilne kampanje Paulom Manafortom, ali bankir Oleg Tinkov, ki domnevno nima nobenih povezav z vlado.

Čeprav sankcij niso uvedli proti nikomur, lahko seznam slabo vpliva na sklepanje poslov zaradi mogočih ukrepov ZDA v prihodnje. Bela hiša trdi, da se to pravzaprav že dogaja. Putin pa je dejal, da seznam otežuje odnose med državama, da pa ga razume kot stvar ameriške notranje politike in da avtorji zakona v bistvu »napadajo svojega predsednika«.