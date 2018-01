Od 107 prisotnih jih je 86 pristopilo h glasovanju. Večinsko se je volilni kvorum odločil za možnost A: Vlada Republike Slovenije naj odkupi prvo slovensko zastavo, ki je bila v vesolju, in denar nameni neodvisni umetniški sceni. Šest jih je volilo, naj se jo zaradi državnega nasilja nad umetnostjo v času vlade (SMC) in pod kulturnim ministrovanjem Toneta Peršaka 8. februarja protestno zažge. Živadinov je večkrat omenil, da referendum ni obvezujoč, saj ne zadovolji forme pravnomočnosti. Memorabilijo hrani Živadinov, ki si prizadeva, da bi premična dediščina dobila prostor v Mestnem muzeju. Brižinski spomeniki so namreč pristali v muzeju v Münchnu. Živadinov svetuje, naj vlada odkupi zastavo in tako začasno razreši problem neodvisne scene. Hkrati poziva ministra Peršaka k odstopu, ker so bili prisiljeni nekaj tako neprecenljivega poslati na trg in ker ne izpolnjuje svoje naloge in je posledično ne more tudi nevladna scena. hf