V navalu navdušenja nad ekološkim kmetijstvom je seveda veliko zanimanja tudi za domača zaščitna sredstva. Pa ne le za taka, ki jih naredimo z namakanjem rastlin, temveč tudi za taka, ki jih zmešamo iz sestavin, ki jih sicer najdemo v kuhinji. Nasvetov, kako jih narediti in uporabljati, je vse polno, vsak vrtnar pa naj se odloči, ali bo z njimi škropil svoje paradižnike ali ne. Vedeti je treba, da so domača zaščitna sredstva v svojem delovanju šibkejša kot kemična, zato jih je treba uporabljati pogosteje, kar lahko poškoduje rastline.

Zanimivo je, da jih lahko naredimo tudi iz mila ali rastlinskih olj, ki so tudi sestavina komercialnih sredstev proti vrtnim škodljivcem. Eno najbolj priljubljenih domačih zaščitnih sredstev je pecilni prašek. Natrijev bikarbonat naj bi bil odlično sredstvo v boju proti mravljam. Če ga zmešate z vodo v 0,5-odstotni raztopini, ga lahko uporabljate kot škropivo proti sivi plesni na paradižnikih, kumarah, tudi vrtnicah. Škropite jih enkrat na teden, pred tem pa je treba rastline oprati. Proti sivi plesni pomagata tudi soda bikarbona, ki jo prav tako raztopite v vodi in poškropite rastlino. Uporabite lahko tudi mešanico jabolčnega kisa in vode, a ker je kislina lahko zelo škodljiva za rastline, je treba biti pazljiv pri koncentraciji raztopine: 2 žlici 5-odstotnega kisa na 3 litre vode.

Med bolj priljubljene sestavine za zaščito rastlin sodijo tudi rastlinska olja. Denimo olje iz oljne repice je sredstvo za preganjanje listnih uši, resarjev in pršic. 20 ml olja zmešamo z litrom vode, dobro pretresemo in poškropimo rastline, še posebno zadnjo stran listov. Nekateri spletni vrtnarji priporočajo tudi, da v raztopino primešamo žlico nastrganega blagega ekološkega mila, denimo kastiljskega mila. Oljna plast na listih uši zaduši. Tako raztopino lahko z vatirano paličico nanesete tudi na citruse, ki so jih napadle uši. Podobno škropivo lahko naredite samo iz mila, za kar je potrebna dvoodstotna raztopina. Če uporabljate kalijeva mila, ki so močnejša, lahko mešanici dodate tudi 30 ml čistega alkohola. Za obe škropivi, oljno in milno, velja, da ju uporabljate zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, nikakor ne v žgočem soncu.

Kot naravni insekticid se lahko uporablja tudi česen. Naredi se ga tako, da se dve glavici česna seseklja v mešalniku skupaj z 2,5 dcl vode. Mešanico pustite stati čez noč, nato se ji primeša žlica mila in pol skodelice olja ter dolije približno pol litra vode. Za škropljenje se uporablja mešanica skodelice te zmesi s česnom in pol litra vode. Učinkovito naj bi delovala na vse vrste insektov kot insekticid in kot repelent. Podobno zaščitno sredstvo se lahko naredi iz čilija. Lahko zmešate žlico suhega zdrobljenega čilija, četrt litra vode in žlico tekočega mila. Ali pa sesekljate pol skodelice svežega čilija in skodelico vode, vse skupaj zavrete in pustite stati čez noč, nato pa precedite. Priporočajo, da se za škropivo zmešata dve žlici koncentrata z litrom vode. Med na spletu bolj priljubljenimi insekticidi iz kuhinje je mešanica iz ene glavice česna, manjše čebule in žlice kajenskega popra. Vse skupaj zmešate v mešalcu in pustite stati vsaj eno uro. Nato eno žličko mešanice zmešate z litrom vode in temeljito poškropite rastline. Preostalo pasto lahko teden dni hranite v hladilniku in po potrebi ponovno zmešate v škropivo.