Romski svetnik v občini Grosuplje Bruno Brajdič želi na svojem zemljišču v Predolah postaviti čebelnjak. Čeprav ima vso potrebno dokumentacijo, je naletel na velike težave in ne ve, kdaj bo lahko začel svojo dejavnost. Petnajstega januarja je nekdo ozko gozdno cesto, ki vodi do njegove parcele, zaprl s kupom zemlje. Brajdič je prepričan, da ima prste vmes občina, kajti s sosedi, pravi, ima dobre odnose, pokazal nam je tudi njihove izjave, v katerih se strinjajo, da postavi čebelnjak.

Občina očitno ne namerava odstraniti kupa prsti

Brajdič še vedno ne more do svojega zemljišča, medtem ko nič ne kaže, da se bo to prav kmalu spremenilo. Kajti iz odgovorov grosupeljske občinske uprave je razvidno, da mu ne nameravajo iti naproti. Na vprašanje, kdaj bodo kup prsti odstranili, so odgovorili, da bo občina občinsko zemljišče uredila v skladu z načrtom in sredstvi, namenjenimi za urejanje občinskih zemljišč. Toda dodali so, da načrt in sredstva še niso določeni.

Iz urada župana Petra Verliča so sporočili, da bo občinski inšpektorat Brajdiča kaznoval, če bo brez soglasja uporabljal zemljišče v lasti občine Grosuplje. Ko smo jih prosili, naj konkretneje dogovorijo, na katero zemljišče se to nanaša in ali je Brajdič že do zdaj brez soglasja uporabljal zemljišče občine, so odgovorili, da je dela na svoji parceli izvajal v nasprotju z zakonom o gozdovih. Kaj je naredil v nasprotju z zakonom, niso pojasnili.

Brajdič pa je povedal, da mu je inšpekcija naložila 500 evrov kazni, ki jih je že poravnal, ker je z zemljišča odstranjeval lopo. A pokazal nam je tudi soglasje zavoda za gozdove, ki mu dovoljuje gradnjo čebelnjaka, s čimer na občini, pravijo, niso seznanjeni. Poleg tega ima soglasje Slovenskih železnic (v bližini poteka železnica), naravovarstveno soglasje agencije za okolje ter registrsko številko za čebelnjak uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

O vsem tem se je Brajdič minuli teden želel pogovoriti z direktorjem občinske uprave Dušanom Hočevarjem, a je ta zaradi zdravstvenih razlogov srečanje v zadnjem trenutku odpovedal. Brajdiča naj bi na občini sprejeli danes.

Bruno Brajdič se sprašuje, ali bi imel enake težave, če bi mu bilo drugače ime in ne bi živel v romskem naselju. Odnos do romske skupnosti je v tem delu Slovenije problematičen že vrsto let, pravi, navsezadnje občina pred leti ni hotela izpeljati volitev romskih svetnikov, zato je morala posredovati država, da je volitve izpeljala državna volilna komisija.