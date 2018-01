Med najbolj počasi vrtečimi se časi, ki pa so hkrati polni pospeška, je čas v trgovini, pri katerem te snovalci razporeda blaga usmerjajo in te veleblagovnica »požre«. Ne le da v njej kupiš več, kot si nameraval, tudi zadržiš se dlje, kot bi bilo treba. Potem pa se začne pospešek: plačevanje je urejeno tako, da se te znebijo čim hitreje, še blaga ne zmoreš dovolj hitro zložiti v cekarje, in te blagajničarke in tisti za teboj (ali pa se to samo zdi?) gledajo očitajoče, ker ne znaš izginiti v hipu, ko te v stakato tempu zadene »Lep dan želim!«, kar pomeni isto kot »Marš, da te ne