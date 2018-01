»Danes odpiramo prvo vzorčno urejeno izobraževalno točko v mestnem gozdu, ki je del krajinskega parka. Posvečena je življenju rogača, ki je otrokom kljub grozečem videzu še posebej zanimiv,« je zbranim ob odprtju povedal podžupan Janez Koželj, ki je med drugim poudaril, da je gozd pomenljiva prispodoba trajnostnega mesta in bi po njegovem mnenju morali vstopne točke v mestni park oblikovati v male gozdne krajine, opremljene in vsebinsko osmišljene kot učilnice na prostem.

Na poti iz Tivolija proti Čadu

Informacijska točka Hrošč rogač, ki leži na poti iz Tivolija proti Čadu, ob vznožju Rožnika in tik ob vili Marija Vera, je rezultat skupnega dela Jurija Kobeta z oddelka za gospodarske delavnosti in promet Mestne občine Ljubljana, ki je projekt vodil in usmerjal, umetnika in kiparja Dejana Pfeiferja iz studia Drevo in Urše Vilhar, strokovnjakinje za gozdno pedagogiko z gozdarskega inštituta, ki je prispevala predstavitev rogača.

Območje so najprej počistili, saj je na tem prostoru še nedavno kraljevalo divje odlagališče, pot v gozd pa so ovirali številni avtomobili. Mnogi so namreč prostor uporabljali za parkirišče. Potem ko so posekali tri okoliške hraste, ki jih je načela bolezen, se je dela lotil še kipar Pfeifer, ki je iz petih hlodov, dolgih od dva do pet metrov, oblikoval unikatno urbano opremo. Klopi z mehkimi in valovitimi površinami tako zdaj vabijo sprehajalca, da se usede in postane.