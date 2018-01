Organizator, civilna fronta Vstala Primorska – Vstani, Slovenija, današnjega protestnega shoda ni prijavil, zato ga je spremljalo tudi izdatno število policistov, a ker se je shod odvijal večinoma na zasebnem zemljišču (parkirišču) Luke Koper, nato pa na prehodih za pešce okoli krožišč pred Luko Koper, policisti niso ukrepali. Protestniki, po neuradnih ocenah jih je bilo kakšnih tisoč, so s shodom okoli krožišča za nekaj časa blokirali promet in preprečili tovornjakarjem dostop do pristanišča. Po kakšni uri so se postopoma porazgubili.

Vzroki so širši od Jovičića Povod za shod je protestnikom dala uprava Luke Koper pod vodstvom Dimitrija Zadela, ki poskuša prek sodišča doseči ničnost pogodbe o zaposlitvi Jovičića. Temu so se že minuli teden uprli zaposleni, z doslednim upoštevanjem določil varnosti pri delu, zaradi česar delovni proces v pristanišču poteka precej počasneje kot sicer, posledice pa čutijo predvsem železniški prevozniki in ladjarji. Oboji so zaradi upočasnjenega dela pridelali že najmanj dan zamude. Toda sodeč po vsebini govorov so vzroki za tako množično podporo delavskemu uporu širši. Primorci so se pravzaprav uprli državnemu plenjenju tamkajšnjih podjetij. »Najprej so odstranili neposlušne člane nadzornega sveta, sledila je uprava in zdaj so na vrsti predstavniki zaposlenih, ki so se uprli lopovskim namenom oblasti,« je rekel eden od govorcev, koprski občinski svetnik Levice Tomaž Slavec. Hkrati so protestniki opozorili tudi na problematiko zaposlovanja delavcev prek tako imenovanih izvajalcev pristaniških storitev (IPS).

Protestirati bi morali zaradi delavcev IPS Na to je opozoril tudi sindikalist in predstavnik Delavske svetovalnice Goran Lukić. »Že zdaj je povsem jasno, da je glavni krivec za nesrečo (v kateri je bil Jovičić udeležen in zaradi katere poskuša luška uprava z njim prekiniti delovno razmerje, op. p.) IPS-model, ki zadeva vse delavce v Luki Koper, direktno zaposlene in zaposlene prek IPS, in da je prav zato treba v delavski boj zajeti vse delavce. Smrtno ponesrečeni delavec je bil delavec IPS in ta boj bi moral potekati tudi zanj,« je opozoril Lukić. Spomnil je, da se delavcem, ki delajo prek IPS, zgodi nekajkrat več delovnih nesreč kot redno zaposlenim v Luki Koper, saj opravljajo bolj tvegana dela. Predsednik sveta delavcev v Luki Koper Mirko Slosar je povedal, da se z upravo še vedno pogajajo o rešitvi nastalega položaja. »Verjamem, da bomo prišli do nekih skupnih zaključkov čim prej, da se poslovanje Luke Koper in delo vrneta v normalno stanje.«