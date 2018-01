Trenutno sem zadovoljen, ker sem tesni sodelavec s predsednikom Evropske nogometne zveze. Moj namen je biti koristen pri delu, ki ga opravljam. Fifa je svojega predsednika dobila pred nekaj leti, zato novih volitev še ne bo. Osredotočen sem le na svoje delo, načrtov za prihodnost pa ne delam.

Mislim si to, kar si mislijo tudi drugi. Res je, da klubi za prestope namenjajo ogromne vsote denarja, a hkrati gre za prosti trg, kjer meje ne obstajajo. Če je vse v skladu s finančnim »fair-playem« in če želi klub zapraviti toliko denarja za igralca, drugi klub pa ga želi prodati, potem ni pravila, ki bi to lahko preprečilo. Seveda pa je res, da klubi zapravljajo ogromno.

Mislim, da morate biti Slovenci kar zadovoljni, saj imate enega najboljših vratarjev na svetu. Je fantastičen in lahko ste veseli, da igra za vašo reprezentanco.

Ljudje me to vselej sprašujejo in moj odgovor je vedno enak. Mislim, da moramo uživati v predstavah obeh. Oba sta med največjimi imeni v zgodovini nogometa in se ju ne da primerjati.

Povsem. Pri igralcih, kot sta ona, je treba zgolj uživati in občudovati, kaj dajeta nogometu.

Težko rečem, govorim lahko le za svojo generacijo. Če nogomet gledaš po televiziji, je povsem drugače, kot če si na igrišču.

To je nogomet. Težko odgovorim, kaj je narobe z ekipo, ker nisem v klubu. Lani so osvojili pet naslovov in imeli najboljše leto v zgodovini kluba. Letos ne igrajo tako stanovitno, med njimi in Barcelono je v prvenstvu velika razlika, izpadli so tudi iz pokala. Mislim, da če bi jih sami vprašali, kaj je narobe, ne bi znali razložiti. To so trenutki, s katerimi se klubi soočajo med sezono. A prepričan sem, da se bo moštvo vrnilo.

Tega se ne spomnim, sam nisem videl nobene prašičje glave. Tisto, česar se spomnim, je steklenica kokakole na igrišču. Tedaj je bila Coca-Cola moj sponzor, kar me je zelo razveselilo.

Seveda, s tem nimam nobenih težav. A če mi ni treba, raje ostanem doma.