Anja Baš je že zgodaj vedela, da se v življenju želi ukvarjati z glasbo, vendar ji srednja glasbena šola ni ustrezala. Odločila se je za gimnazijo, ki omogoča splošno izobrazbo in razgledanost ter pušča odprta vrata za nadaljnje karierne odločitve. Gimnazija Jesenice ji je bila tudi najbližja – Anja je namreč Jeseničanka.

Koncert namesto pouka

Spominja se, da je je bilo same zgradbe pred prvim obiskom malo strah. Zunanjost je delovala resno in strogo, šola pa ni slovela kot enostavna. Prehoda v gimnazijo, novih prijateljev in izkušenj se je vseeno veselila. Jasno je bilo, da bo dela več kot prej, a ji je to predstavljalo izziv. O profesorjih razkrije, da so bili strogi, a razumevajoči in pripravljeni pomagati in podpirati tiste, ki so pokazali zanimanje.

»Ko se je v drugem letniku po šoli razvedelo, da imam bulimijo, so profesorji pokazali ogromno razumevanja, se z mano pogovarjali, me spodbujali, na meni pa je bilo, da sem se učila,« poudarja Anja. Več kot dva meseca je bila na zdravljenju v Ljubljani, naknadno učenje snovi pa je bilo zelo naporno. Letnik je izdelala z veliko volje in truda ob pomoči profesorjev.

V gimnaziji se je začela tudi Anjina kariera – postala je članica rock skupine Angee. Ob odhodu na zdravljenje je takratno ravnateljico Magdaleno Cundrič prosila, ali lahko z bendom nastopijo za šolo. Odpadli bi dve uri pouka, da bi dijaki prišli podpret bend in Anjin odhod na zdravljenje. Ravnateljica ji je ustregla in za pevko je bilo to največje darilo. »Odločitev ravnateljice mi je govorila, da me podpira, in temu se nisem mogla izneveriti – to je eden od razlogov, da sem se tako vneto odločila, da bom izdelala letnik. Zares sem ji bila hvaležna, še danes sem ji,« nam je zaupala Anja.