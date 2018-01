Rodila se je ideja o desetdnevnem mednarodnem srečanju pod imenom Artim – Todo lo cria la tierra (šp. Vse ustvari zemlja). »S takšnim festivalom smo želeli oživiti ruralna območja in ustvariti nekakšno vozlišče za izobraževanje in širjenje ljudskega izročila, vključno z izginjajočimi obrtmi in tradicijami,« pripoveduje ena od osmih ustanovnih članov projekta, 28-letna Elena Diez. »Naš cilj je ohranjanje različnih tradicij na vzdržen, trajnosten način s pomočjo vsega napredka in znanja, ki smo ga doslej pridobili, pa naj gre za permakulturno vrtičkarstvo (s posnemanjem vzorcev iz narave, op. p.), energetsko samozadostnost ali ekološko gradnjo objektov iz čim bolj naravnih materialov,« je pojasnila.

Mestno življenje je izredno prekarno in je s krizo postalo le še bolj negotovo. A čeprav urbano okolje mnoge uničuje, se naši sovrstniki odseljujejo v mesta, ker ne verjamejo, da bi lahko na vasi živeli enako kakovostno. Če na podeželju ni ljudi in mladine, če do prve trgovine v najbližjem mestu potrebuješ avto in celih 40 minut, kulturne ponudbe pa ni niti en sam dan v mesecu, potem seveda ne moremo govoriti o kakovostnem življenju. Vse to ljudje, še posebej mladi potrebujejo, da lahko živijo v določenem okolju in razvijajo svoje projekte. Kajti želje po življenju na podeželju obstajajo, problem je pomanjkanje možnosti. Z našo akcijo smo želeli te možnosti ustvariti.

(Smeh.) Med nami najdete vse vrste ljudi. Pod črto bi rekla, da smo se združili mladi, ki želimo spremeniti obstoječi način življenja tako, da bi ta postal bolj trajnosten in vzdržen. Na vasi je takšno življenje mogoče bolj dosledno uresničevati kot v mestu.

Naša znanja so različna, eden je strokovnjak za kmetijstvo, drugi za gore. Jaz sem grafična oblikovalka, z nami je socialna delavka in tudi animator oziroma koordinator prostega časa… Tudi zato, da bi lahko nemoteno zasnovali projekt, smo ustanovili društvo Abrego, katerega članstvo skušamo zdaj čim bolj razširiti.

Res je, posvetili smo se kmetijstvu, še posebno permakulturi in kmetijski ekologiji. Naše teme so vezane na gozdarstvo, velik pomen dajemo tudi energetski samozadostnosti in tehnikam, s katerimi je to mogoče doseči. Ob tem nepogrešljiv del festivala predstavljata tradicionalna glasba in gledališče, vključujemo pa tudi alternativne prakse zdravljenja, kot so joga, tajska masaža, zavestna prehrana. V zadnjih letih smo našo ponudbo precej okrepili. Prvotnih sedem tečajev in pet delavnic smo na zadnjem festivalu lani nadgradili v 12 tečajev in več kot 30 delavnic.

Ne želimo preveč razpršiti pozornosti profesorjev. Naš cilj je, da se lahko ti tudi osebno posvetijo udeležencem, zato smo število sodelujočih na tečaju ali delavnici omejili na največ 25. Na brezplačne prostočasne dogodke in konference, ki smo jih zasnovali tudi z namenom vključevanja lokalnega prebivalstva v festivalsko dogajanje, pa lahko seveda vedno pridejo vsi, obiska tu nikoli ne omejimo.

Običajno lokalni skupnosti pustimo ekološke gradnje. Ali te obstanejo, je drugo vprašanje. Mi žal nimamo zmogljivosti, da bi jih vzdrževali. Zadnja konstrukcija – izboljšana javno dostopna kuhinja s tradicionalno pečjo – bo verjetno zdržala vsaj nekaj časa. Seveda ima lokalna skupnost tudi ekonomske koristi od našega srečanja, saj ji pripeljemo potrošnike.

Festival vedno organiziramo tako, da ga lahko naslednje leto spet postavimo na noge. Vse to počnemo v svojem prostem času, vsi imamo neke druge osnovne zaposlitve, a bi si želeli to spremeniti. Priprave terjajo veliko dela, ki traja celo leto, projekt pa ne bi smel biti odvisen od tega, ali je kdo od nas brezposeln ali dela za polovični delovni čas…

Od časa do časa prejmemo kakšno subvencijo, vendar gre za majhne zneske do dva tisoč evrov. Ostanek stroškov pokrijemo z vstopninami in prihodki od prodaje za šankom.

Res je, intenzivno razmišljamo o tem, kako format srečanja vrniti h koreninam. Nismo sicer odločili še nič konkretnega, a dejstvo je, da smo Artim vedno razumeli kot srečanje, ki je drugačno od tipičnega festivala. Želimo si, da ga udeleženci ne bi doživljali kot še eno v vrsti ponudb festivalskega rajanja, temveč kot srečanje ljudi, ki želijo sodelovati med seboj, oplajati svoje znanje in s svojimi veščinami hkrati pomagati drugim. Ne želimo si pasivnih udeležencev, ki so lahko takšni, ker so pač plačali prijavnino in zdaj čakajo, da jih organizatorji postrežejo. Delitev na organizatorje in predavatelje na eni strani ter na poslušalce na drugi želimo preseči.

To deloma drži. Hkrati festival z rastjo, resnostjo in vse boljšo organizacijo postaja vse bolj podoben drugim festivalom, torej tudi vse bolj komercialen. Prvo leto so se ljudje bolj vključili v dogajanje, ker so se enostavno morali, organizacija pač ni bila brezhibna. (Smeh.)

Poimenovali smo ga Vetrovi sprememb (orig. Vientos del cambio). Ob organizaciji različnih aktivnosti na podeželju želimo v mestu vzpostaviti točko, ki jo imenujemo Ambasada podeželja v mestu. Takšno predstavništvo želimo ustvariti, ker verjamemo, da na podeželju ne bo sprememb, če to ne bo imelo zaveznika v mestu. Obstajati mora povezava med vasjo in mestom, saj se vsi gibljemo na tej relaciji in smo v takšni ali drugačni obliki obsojeni nanjo.

Gre za trinadstropno stavbo v Burgosu, ki jo trenutno prenavljamo, prilagajamo in hkrati zanjo pridobivamo vsa potrebna dovoljenja. V zgornjih nadstropjih želimo urediti pisarne za naše združenje, ki jih bodo lahko uporabljali vsi člani. Poleg njih želimo ustvariti prostor za sodelanje (orig. coworking; sodoben način dela, ki omogoča ljudem različnih poklicev, da si občasno ali stalno delijo prostor, kjer delajo, op. p.). Tam bi lahko ustvarjali vsi z zanimivimi idejami in projekti, pri čemer ni pomembno samo, da bi tako dobili kotiček za svoje delo, temveč predvsem, da bi to delo lahko opravljali z roko v roki z drugimi. Ta stalni človeški stik zdaj tudi pri organizaciji Artima marsikdaj pogrešamo, saj smo med letom razkropljeni po različnih koncih Španije. Poleg vsega tega bi želeli v hišo pripeljati kulturni program in enkrat na teden organizirati delavnice, konference in druge manjše dogodke. V pritličju stavbe pa želimo urediti trgovino z ekološkimi proizvodi iz okolice in kavarno.

Dojeli smo, da je bistvo našega dela v ustvarjanju projektov, ki prinašajo rezultate. To pomeni, da ne moremo spodbujati ljudi, naj gredo na podeželje in se tam lotijo ekološke pridelave, če potem njihovi proizvodi nimajo kje končati. Vrt z najboljšimi paradižniki v Burgosu nima nobene vrednosti, če paradižnikov ni mogoče nikjer predstaviti. Želimo torej vzpostaviti kanal, prek katerega bi lahko pot do kupcev našli deprivilegirani lokalni ponudniki, ki skušajo svoje proizvode ustvarjati na čim bolj trajnosten in ekološki način.

Predvsem imajo težave s privabljanjem pozornosti v primerjavi z običajno ponudbo v supermarketih. Zadruge obstajajo, vendar je v njih veliko individualizma. Tudi skupnosti potrošnikov, ki naročajo tako imenovane ekološke zabojčke, delujejo, a jih večina prebivalstva razume kot neki marginalen pojav. Veliko lažje je zaviti v trgovino, kjer potrošniku pomagajo in vse razložijo, hkrati pa ga ne gledajo grdo, če se za nakup nazadnje sploh ne odloči.

Želimo povezati vse tiste male projekte in ideje, ki že obstajajo v Španiji, Evropi in drugod po svetu, in iz njih ustvariti mrežo, prek katere bi ti projekti prerasli svoje okvire in začeli dihati kot ena velika ustvarjalna in povezana celota.