Prekmurski bograč

Potrebujemo 800 g govejega bočnika, 800 g divjačine (srna, jelen, lahko pa tudi fazan, kar je pač pri roki, nekateri uporabijo celo piščančje meso, ki pa ga med vsemi vrstami mesa dodajo nazadnje), 800 g svinjskega stegna, 2 kg čebule, 1 kg krompirja, 2 dl olja (tradicionalisti prisegajo na svinjsko mast, odlično pa se bo obneslo tudi oljčno olje), 1 dl belega vina, 1 dl rdečega vina, 1 žlico morske soli, sveže zmlet poper, 4 žlice mlete rdeče paprike, 4 stroke česna, 3 lovorove liste, 1 žličko suhega majarona, mleto kumino.

Čebulo olupimo in drobno sesekljamo. V velikem loncu (v sezoni kuhanja na prostem uporabimo kotel) segrejemo olje, na katerega stresemo sesekljano čebulo. Med občasnim mešanjem jo počasi pražimo približno 20 minut, pri čemer ne sme porjaveti. Meso speremo pod tekočo hladno vodo, obrišemo in narežemo na približno 40 gramov težke koščke. Popraženi čebuli dodamo narezano govedino. Med občasnim mešanjem vse skupaj počasi pražimo 15 minut. V ločeni posodi pristavimo in zavremo približno dva litra vode in jo pustimo na toplem. Česen olupimo, stremo in drobno sesekljamo. Čebulo in govedino posujemo z mleto rdečo papriko, ki jo prej razmešamo v nekaj žlicah vina. Na hitro premešamo, potem pa zalijemo s toliko vroče vode, da prekrije vse sestavine. Dodamo sol, poper, sesekljan česen, lovorove liste, majaron in malo mlete kumine. Zavremo in počasi kuhamo 15 minut. V posodo dodamo narezano divjačino. Premešamo, zavremo in počasi kuhamo 15 minut. Nato v posodo stresemo narezano svinjino. Premešamo, zavremo in počasi kuhamo nadaljnjih 15 minut. Medtem olupimo krompir in ga narežemo na koščke, ki naj bodo podobne velikosti kot meso. Koščke stresemo k mesu, potem pa vse skupaj kuhamo še približno nadaljnjih 15 minut. V lonec vlijemo belo in rdeče vino. Ko zavre, počasi kuhamo naslednjih deset ali petnajst minut. Jed odstavimo z ognja in počakamo deset minut, nato jo nadevamo na krožnike in ponudimo samostojno ali z dobrim domačim kruhom.

Odličen bograč nastane tudi, če za sestavine vzamemo 500 g govedine, 500 g srnine, 500 g jelenjega mesa, 500 g merjaščevega mesa, 500 g svinjine, 2 kg čebule, vodo ali čisto govejo juho za zalivanje, 10 krompirjev, nekaj paprike, 2 dl rdečega vina, 1 žlico paradižnikove mezge, sol, 10 zrn popra, 25 g mlete rdeče paprike, 100 g česna, nekaj feferonov, lovorove liste, timijan, majaron in mleto kumino, jed pa pripravimo podobno, kot narekuje gornji recept. Nekateri naštetim sestavin dodajo paradižnik in papriko, feferone, ponekod celo gobe (suhe jurčke). Jed lahko seveda pripravimo poljubno pikantno.