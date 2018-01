Milan Pučko, predelovalec ostankov v kmetijstvu: Predelani kmetijski ostanki kot superživila

Marjan Žargi, Marko Likon, Milan Pučko in Marjan Zemljič so partnerji v podjetju IME Insol, v katerem so se na začetku ukvarjali z okoljskim inženiringom in ponovno uporabo odpadkov oziroma smeti za recikliranje, pred kratkim pa so se lotili še predelave kmetijskih odpadkov, tako da jim dodajo novo uporabno vrednost. Izdelujejo olje iz koščic in pešk, zeliščno olje in izvlečke ter moko, ki so primerni za uporabo v živilski industriji, kulinariki, kozmetiki in farmaciji. Pogovarjali smo se z Milanom Pučkom.