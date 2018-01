Vlada Irske, države z eno najstrožjih zakonodaj o umetni prekinitvi nosečnosti, namerava o tej občutljivi temi maja organizirati referendum, ker želi iti po liberalnejši poti večine drugih evropskih držav. Irci se bodo tako izrekali, ali so za odpravo 8. amandmaja k ustavi, ki zarodku daje enake pravico do življenja kot materi. Dejansko bodo odločali o tem, ali so za legalizacijo splava do dvanajstega tedna nosečnosti, kot velja v večini članic EU.

»Na Irskem imamo splave, vendar so to nevarni, neregulirani in nezakoniti posegi. Menim, da ne smemo več izvažati svojih problemov in uvažati rešitev,« je ob napovedi referenduma dejal 39-letni irski premier Leo Varadkar . Mislil je na tisoče Irk, ki vsako leto potujejo v tujino, kjer naredijo splav, ali pa uporabijo temu namenjene pritihotapljene tablete. V obeh primerih lahko pristanejo v zaporu. »Moramo se odločiti, ali bomo še naprej stigmatizirali in kaznovali svoje sestre, kolegice in prijateljice ali pa bomo skupaj sprejeli odločitev, s katero bomo pokazali, da se znamo vživeti v drugega in ga razumeti,« je rekel Varadkar. Po poklicu je zdravnik. »Moje stališče do splava se je sčasoma zaradi izkušenj spremenilo,« pravi.

Najstrožji so na Malti

Po zadnjih anketah je med 51 in 56 odstotkov volivcev naklonjenih legalizaciji splava. Proti jih je 30 odstotkov, preostali so neodločeni. Toda izid referenduma je negotov, saj je velika večina starejših od 65 let proti odpravi 8. amandmaja, prav starejši pa se bodo množičneje udeležili referenduma. Sploh naj bi bila mobilizacija nasprotnikov legalizacije splava zelo velika. Za zagovornike pa je zelo pomembno, da bi bil referendum do maja, ker so takrat še predavanja in študentje, ki poleti veliko delajo v ZDA, še ne bi zapustili Irske.

Podobno zakonodajo o splavu kot Republika Irska ima Severna Irska: splav je prepovedan tudi, če je zarodek prizadet ali če je do zanositve prišlo ob posilstvu ali incestu. Vendar Severne Irke lahko opravljajo splave v Angliji, Walesu ali na Škotskem.

Med večjimi članicami EU je zakonodaja glede splava najbolj omejevalna na Poljskem. Prekinitev nosečnosti je (podobno kot na Cipru) dovoljena le, če je življenje matere ogroženo, če ima zarodek okvaro ali če je nosečnost posledica posilstva. Na Malti pa je splav v vsakem primeru strogo prepovedan, torej tudi življenje matere ni pomembnejše od življenja zarodka.

V četrtini članic EU, kjer je splav dovoljen, je možen do 10. tedna nosečnosti, v dobri polovici držav do 12. tedna, v nekaterih do 14. tedna, na Švedskem do 16. tedna, na Nizozemskem in v Veliki Britaniji (razen Severne Irske) pa do 24. tedna nosečnosti.