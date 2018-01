Obe profesorici sta poudarili, da je negativna stran resničnostih šovov predvsem ta, da iz celega dneva pokažejo le tiste trenutke, ko so tekmovalci storili kakšno kontroverzno dejanje, kar jih potem zaznamuje za celotno tekmovanje. Opozorili sta na problem identifikacije. Gledalec se v dogajanje in osebe tako vživi, da se ne zaveda, da je povečini vse zrežirano in postavljeno v neko umetno situacijo, ki njega ne zadeva. Vse njegovo življenje se vrti okoli dogajanja znotraj šova.

Najtežji je povratek v rutino Psihologinja dr. Barbara Debeljak Rus je poudarila, da pred vstopom v oddajo (bodoče) tekmovalce testirajo. Preverijo njihov temperament, značaj in druge psihološke značilnosti. S tem preprečijo vstop ljudem s težavami na duševnem področju in drugim, ki bi tako ali drugače ogrožali sebe in okolico. Ko so enkrat v šovu, jim ponudijo tudi osnovno psihološko pomoč, če bi se pojavile težave v psihičnem delovanju. Težava pa nastopi, ko tekmovalec zapusti šov. Takrat se zgodi podobno, kot ko pridemo z dopusta in moramo nazaj v rutino, zaradi česar smo slabe volje ter razdražljivi. Telo in duša doživita šok – nenadna sprememba okolja. Večina je bila tudi prepričana, da bodo ostali v boju za nagrado. V tistih ključnih 48 urah po odhodu iz šova jih zanima, kakšno mnenje si je o njih ustvarila okolica, zato svoje ime vpišejo v internetni iskalnik. Nemalokrat je mnenje negativno, saj ne moremo ustreči vsem. In prav takrat bi izpadli tekmovalec najbolj potreboval psihološko pomoč ali pa osebo, ki bi bila pripravljena poslušati in poseči po pomoči. Psihologi opozarjajo, da izstop iz resničnostnega šova lahko pomeni piko na i, ko se pri izpadlem tekmovalcu začnejo pojavljati težave, med njimi v skrajnih primerih po besedah profesorice celo težnje po samomoru.