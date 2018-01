Minulo soboto se je na presihajočem jezeru Ledine, v pozitivnem športnem vzdušju in v objemu lepe narave, trlo hokejistov, ki so se borili za osvojitev pokala ledena trofeja. Hokejska sreča je bila na strani ekipe Fantastičnih 5, ki je osvojila naziv zmagovalca prve Ledene trofeje. »Že od začetka ni bil glavni cilj rezultat, ampak zabava. Nad zmago smo zelo presenečeni in smo je veseli; priznamo, da je nismo niti malo pričakovali, čeprav smo si v šali rekli, da bomo zmagali,« je zmago komentiral Tine Koprivšek, član zmagovalne ekipe, in dodal: »Na turnirju je bilo zelo veliko močnih ekip tudi z nekdanjimi profesionalnimi igralci, zato nas še posebej veseli, da sta se v finalu pomerili ekipi, sestavljeni iz ljubiteljskih igralcev, ki imamo še večjo željo dokazati se proti močnim ekipam.« Nad dogodkom in vzdušjem ob vhodu v dolino Planica, kjer je čudež narave poskrbel za presihajoče jezero, je bil navdušen tudi Matjaž Rakovec, predsednik Hokejske zveze Slovenije, ki prav tako verjame, da bo dogodek postal tradicionalen. »Že v svoji debitantski različici je pokal združil ogromno hokejistov in prav vsaka ekipa je domov odšla dobre volje. Verjamem, da bo glas o dogodku segel tudi izven slovenskih meja ter prihodnje leto privabil ekipe iz Avstrije in Italije.«

Rdeča nit dogodka je bila hokej na prostem, tekmovalci so se na šestih igriščih pomerili v hokeju 3 na 3, navijači pa so se lahko preizkusili v nagradnem spretnostnem poligonu in uživali v drsanju na ledu z brezplačno izposojo drsalk. Ne nazadnje, kot je dejal predsednik TD Dovje - Mojstrana Matjaž Podlipnik, generacije že desetletja igrajo hokej na presihajočem jezeru Ledine. »Menim, da je tu hokej igra pomembnejšo vlogo kot smučanje. Hokej je oblikoval naše otroštvo in enako vlogo igra pri današnji mladini. Led iz Rateč je imel pred leti še neko drugo vlogo, saj so ga prevažali v Ljubljano z vlakom in ga uporabili za hlajenje piva.« Ledena trofeja je na neki način oživela Ledine, je še dodal Podlipnik, saj so okoliški prebivalci že dolgo želeli, da bi na tem mestu potekali takšni dogodki. Želijo pa si, da se dogodek tako razširi, da bo privabil tudi zamejske hokejske ekipe. vl