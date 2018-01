»Za nami je štiriletno obdobje, ki je bilo po moji oceni dobro. Med seboj si pomagamo, več je dogovorov in pomoči tistim panogam, ki nimajo dovolj sredstev. Izboljšale so se razmere za delo in rezultati skoraj vseh panog so zato boljši. Je pa še veliko priložnosti za napredek. Finančna stanje je bilo ob mojem prihodu slabo. Imeli smo 8,5 milijona proračuna, ko sem prišel na zvezo, sedaj smo blizu 12,5 milijona. Nadaljevati in poglobiti moramo delo s športniki ter klubi, da bomo tudi naprej imeli uspešne generacije tekmovalcev,« je uvodoma dejal Smrekar.

Smrekar je 23. januarja 2014 po pričakovanju postal osmi predsednik SZS v njeni zgodovini. Funkcijo v.d. predsednika je prevzel po umiku Primoža Ulage sredi oktobra 2013 in je bil že pred štirimi leti edini kandidat. Smrekar je predsednik uprave Droga Kolinska in generalni direktor strateškega poslovnega področja v Atlantic Grupi. Delovanje na smučarski zvezi je začel leta 2010 kot eden od dveh podpredsednikov v mandatu Tomaža Lovšeta, ki je odstopil leta 2012, nasledil ga je Ulaga, ki pa tudi ni končal celotnega mandata.