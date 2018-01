Sodnik Marjan Pogačnik je danes odpravil pripor Ljubljančanu Janu Kočiću in ga nadomestil s hišnim priporom. »Če boste šli iz domače hiše, verjemite, da boste takoj spet pristali v priporu. Bog ne daj, da sedete v avto… Pa ne da vam grozim, to vam svetujem dobronamerno,« je še podučil 22-letnika, ki je zadnjih deset mesecev preždel v priporu na Povšetovi. Dvajsetega marca pozno zvečer je na Celovški cesti v Ljubljani v križišču s Korenčanovo ter Bravničarjevo z audijem A7 do smrti zbil 20-letno kolesarko Ino G. V obtožnici piše, da je vozil z neprilagojeno hitrostjo, z vsaj 120 kilometri na uro na odseku, kjer je omejitev 70. In da je peljal skozi križišče pri rdeči luči.

Glede hitrosti imajo v spisu tri mnenja. Cestnoprometni izvedenec dr. Niko Čertanc je (na podlagi lege kolesa 82 metrov stran od kraja trčenja) ocenil, da je najverjetneje vozil 120 kilometrov na uro ali hitreje. Njegov kolega Franc Koselj je (na podlagi položaja ponesrečenke) izračunal hitrost ob trku 110 kilometrov na uro ali več. Strokovnjak za digitalno forenziko avtomobilskih računalnikov Jože Škrilec pa (na podlagi položaja zaustavitve avtomobila) od 102 do 105 kilometrov na uro. Razložil je, da je sicer podatek o hitrosti ob trku zapisan v krmilniku zračne blazine audija. Sodišče se zdaj ta podatek trudi dobiti. A gre počasi. Oktobra so se povezali z Audijem v Ingolstadtu, kjer pa so jih napotili na Boschevo tovarno v Budimpešti, češ da krmilnike izdelujejo tam. Iz Madžarske pa so dobili odgovor, da je pravi naslov Bosch v Stuttgartu. Kot je dejal sodnik, obstaja realna možnost, da bodo vsaj določene podatke tu res lahko dobili. Poleg hitrosti vožnje jih še zanima, ali je bila nastavitev ure v avtu vezana na »svetovno uro«. Glede na podatke iz avtomobilskega računalnika naj bi se namreč nesreča zgodila ob 22.46.44. Če je ta podatek točen, bo obramba zadovoljna. Kajti podjetje, ki je izdelalo in vzdržuje prometno signalizacijo v usodnem križišču, je ugotovilo, da je med 22.46.00 in 22.47.18 za avtomobile gorela zelena luč. Po drugi strani pa priča pravi, da je kolesarka čez cesto zapeljala pri zeleni.

Štirinajst kazni zaradi kršitev

Ravno na dvomih o hitrosti in luči na semaforju je zagovornik Benjamin Peternelj utemeljeval predlog o odpravi pripora. Po njegovih besedah je ovržen utemeljen sum, da je šlo za kaznivo dejanje nevarne vožnje (zagroženih do 12 let zapora), morda bi Kočiću lahko očitali »zgolj« povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti (do osem let). V tem primeru pa sorazmernost med zagroženo kaznijo in časom, že prebitim v priporu, presega vse razumne meje, je dejal. Tožilka Liljana Tomič se ni strinjala, med drugim je opozorila, da še vedno obstaja razlog, zaradi katerega je bil pripor odrejen (ponovitvena nevarnost). Kočića so od leta 2014 kar štirinajstkrat kaznovali zaradi kršitve prometnih predpisov.

Sodnik ja na koncu dejal, da je »utemeljenost suma za kaznivo dejanje še vedno na potrebni stopnji«. A da je Kočić res že deset mesecev v priporu in da verjame, da se je iz tega že kaj naučil. Sojenje še ne bo prav hitro končano, kar zadeva ponovitveno nevarnost, pa še vedno obstaja. Vendar bo obtoženi tudi s hišnim priporom izločen iz prometa. Od domačega stanovanja se ne sme oddaljiti, stike sme imeti le z osebami, ki tam bivajo, in odvetniki. Ali se navodil drži, bo redno preverjala policija. Čeprav sklep še ni pravnomočen, so ga že izpustili s Povšetove.