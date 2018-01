IQOS je sistem, ki ga je razvil Philip Morris International, ki tobak segreje prek elektronsko nadzorovanega grelca. V svojem dokaznem gradivu za FDA so navajali, da so znanstvene študije pokazale, da uporaba sistema IQOS zmanjša tveganje za nastanek bolezni, ki so povezane s kajenjem, v primerjavi z navadnimi tobačnimi izdelki.

Svetovalni odbor Zveznega urada za živila in zdravila (FDA) pa je ugotovil, da je tobačni gigant sicer ustrezno dokazal in podprl trditve, da znanstvene študije kažejo, da popolna zamenjava cigaret za IQOS bistveno zmanjša izpostavljenost telesa škodljivim ali potencialno škodljivim kemikalijam. Vendar pa je večina odbora prepričana, da je verjetnost, da bodo uporabniki popolnoma opustili kajenje klasičnih tobačnih izdelkov in prešli na uporabo sistema IQOS, majhna.

Menijo, da obstaja precejšnja verjetnost, da bi kadilci postali dolgoročni uporabniki tako IQOS sistema kot klasičnih tobačnih izdelkov, opozarjajo v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija. »IQOS zmanjša izpostavljenost škodljivim kemikalijam le v primeru, da kadilci popolnoma opustijo kajenje klasičnih cigaret, za kar pa ne obstaja zadostno število dokazov, da se bo to res zgodilo. Praksa tudi pri nas kaže, da uporabniki elektronskih cigaret in drugih povezanih izdelkov navkljub začetnemu zanosu po opustitvi kajenja v večini primerov nadaljujejo z uporabo klasičnih tobačnih izdelkov,« je povedal direktor Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj Jan Peloza.