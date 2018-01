Easyjet s Tegla uvaja 23 novih prog, na katerih je na voljo več kot 3,8 milijona sedežev. Tako namerava izkoristiti praznino, ki je nastala po propadu nemškega Air Berlina.

Letalske karte za polete med Ljubljano in Berlinom je na spletni strani Easyjeta že mogoče kupiti. Kot so sporočili iz družbe Fraport Slovenija, se bodo cene za let začele pri dobrih 20 evrih v eno smer.

Easyjet na omenjeni progi ne bo imel konkurence. Bo pa to njegova tretja linija iz Ljubljane, ki jo sedaj povezuje z londonskima letališčema Gatwick in Stansted.