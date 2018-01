Metalec ognja je v okviru prednaročila na voljo za 500 ameriških dolarjev. Pri The Boring Company so zapisali še, da gre za »najvarnejši metalec ognja na svetu«.

Pred dvema dnevoma je Musk za izdelek naredil precej dober oglas na družbenem omrežju instagram. Objavil je videoposnetek, na katerem uporablja metalec ognja, zraven pa pripisal: »Tega ne počnite. Jasno je, da je metalec ognja slaba ideja. Definitivno ga ne kupujte. Razen če se radi zabavate«.

Tehnika obratne psihologije je očitno padla na zelo plodna tla; 29. januarja je Musk tvitnil, da so prodali že sedem tisoč (od 19 tisočih) metalcev ognja. Videti je, da bodo od prodaje teh izdelkov pri The Boring Company pred koncem tedna zaslužili okoli 9,5 milijonov ameriških dolarjev, so zapisali na spletnem portalu Quartz.

Preden je Musk začel s prodajo metalcev ognja, so bile edini izdelek, ki ga je podjetje prodajalo, bejzbolske kape. Musk se je zaklel, da bo, ko proda 50 tisoč kap, vsako od njih za 20 ameriških dolarjev, začel prodajati metalce ognja, izpostavljajo pri britanskem časniku Guardian. In to je očitno tudi storil.