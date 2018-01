Dragan Živadinov, konstruktor retrogardistične stilne formacije in postgravitacijske umetnosti ter pobudnik posvetovalnega referenduma, je v petek v času potekanja 27. seje Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) izvedel posvetovalni referendum, ki so se ga lahko udeležili prisotni na seji v živo ali pa so glasovali preko socialnega omrežja facebook. Živadinov je povzel, da je volilni kvorum štel 107 posameznikov, od katerih jih je h glasovanju pristopilo 86, dve glasovnici sta bili neveljavni.

Od tega se jih je 78 opredelilo (več kot 92 odstotkov glasovalcev - kar Živadinov šteje za referendumski uspeh), da vlada oziroma v njenem imenu premier Miro Cerar, prvo slovensko zastavo, ki je bila v vesolju od 4. do 18. marca 1994, odkupi v višini 960.000 evrov, znesek pa se nameni neodvisnim umetnikom in umetnicam. Rezultate je potrdil referendumski odbor, ki so ga sestavljali predsednica Urška Brodar ter člana Tina Dobnik in Anže Rogelja.

Živadinov je dejal, da na podlagi rezultata posvetovalnega referenduma Cerarju svetujejo, »da po pravni poti odkupi prvo slovensko zastavo, ki je bila v realnem vesolju, s tem pa v svoji državi delno in začasno razreši problem neodvisne umetniške produkcije«. »Verjamemo, da mu je mar za državo in slovensko zastavo, ki je njen simbol,« je dejal.

Po razgrnitvi rezultatov, ki ji je sledil 20-minutni kulturno-umetniški program, je Živadinov za medije izrazil upanje, da se bo Cerar odločil za nakup zastave preko ene od možnih institucij oziroma, da vlada poišče »pravno osnovo« za odkup te zastave. »Mi smo dali zastavo na trg s predkupno pravico. Cerar ima vso pravico reči, da odkupa ne bo, odtlej pa bomo mi zastavo naprej ponujali na trgu, dokler je ne bo nekdo kupil«.