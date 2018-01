Z leti je v javnost pricurljalo več informacij o Kampradovem življenju – nekatere so prisrčne, kot recimo ta, da je pri petih letih prodajal škatlice vžigalic, druge so manj prijetne. Kakor koli že, naslednja presenetljiva dejstva o ustanovitelju Ikee postavljajo njegovo dediščino v novo luč.

Začel je pri petih letih Ko je bil mali Ingvar star pet let, je sosedom prodajal škatlice vžigalic. Svoj posel je kmalu razširil s prodajo robidnic, božičnih dekoracij in kemičnih svinčnikov. Leta 1943, v starosti 17 let, je registriral svoje podjetje z imenom Ikea.

Od kod izvira ime Ikea Ime Ikea izvira iz njegovih začetnic IK, ker pa se mu je zdelo prekratko, mu je dodal še začetnici svoje kmetije (Elmtaryd) in vasi (Agunnaryd). Med zgodnje izdelke podjetja so sodili namizni prti, nalivniki in hmm - krema za suho kožo. Leta 1948 je Kamprad v to mešanico dodal pohištvo. Pametno!

Čudna imena pohištva so posledica disleksije Ste se kdaj vprašali, kako so posamezni kosi Ikeinega pohištva dobili čudna imena, kot sta Fyrkantig ali Knutstorp? Glede na informacije Univerze v Michiganu v ZDA je Kamprad zaradi disleksije težko bral številčne kode, zato je zahteval, da v podjetju vsak izdelek označijo s svojim imenom. Ta pa je, ironično, težko prebrati in so za vse druge, razen za Švede, skorajda neizgovorljiva.

Z Ikeo do ogromnega bogastva Po odprtju prve trgovine v Oslu leta 1953 se je Ikea hitro prelevila v vodilnega svetovnega prodajalca z več kot 350 trgovinami v 29 državah. Samo lani je švedski velikan zaslužil 47,6 milijarde dolarjev. Na Bloombergovi lestvici milijarderjev se je Kamprad s premoženjem, vrednim 58,7 milijarde dolarjev, uvrstil na osmo mesto. Podjetje je vodil do leta 1988, nato pa je stopil v ozadje in prevzel vlogo svetovalca.

Živel je razmeroma skromno Ingvar Kamprad se je rad pohvalil, da leti le v ekonomskem razredu, prenočuje v poceni hotelih in vozi 15 let star volvo, dom pa je opremil s cenenim pohištvom (upajmo, da vsaj z Ikeinim). Toda to skromno javno podobo so pod vprašaj postavili mediji, ki so razkrili, da je imel poleg hiše na Švedskem vinograde v Provansi in gradič ob ženevskem jezeru v Švici (tu je imel stalno bivališče, da se je izognil visokim švedskim davkom), vozil pa je porše.

Spodbujal je varčnost Leta 1976 je Kamprad napisal manifest z naslovom Dediščina prodajalca pohištva, ki je vseboval zapovedi o delu z minimalnimi viri. Na ravni podjetja je to denimo pomenilo, da so morali zaposleni v Ikei med drugim zaradi manjših stroškov uporabiti obe strani pisarniškega papirja.

Bil je alkoholik Kamprad ni skrival svojega alkoholizma in je trdil, da ga nadzoruje tako, da tri tedne na leto ni pil alkohola.

Spogledoval se je s fašizmom Leta 1994 je švedski časnik objavil, da je Kamprad leta 1942 zbiral sredstva za Pera Engdahla, švedskega fašista s protisemitskimi težnjami. Ob tem je prvi mož Ikee priznal, da so bile njegove fašistične aktivnosti največja življenjska napaka, ki jo močno obžaluje. Židovske skupine so Ikeo poskušale bojkotirati, a to na uspešnost podjetja ni vplivalo.

Dve poroki in štirje otroci Kamprad se je leta 1950 poročil s Kerstin Wadling, s katero je imel hčerko Anniko. Ločila sta se desetletje kasneje, tri leta zatem pa se je poročil z Margretho Sennert, s katero sta dobila sinove Petra, Jonasa in Mathiasa. Vsi trije imajo pomembno vlogo v očetovem podjetju, vendar so po poročanju časopisa New Yorker tako Kamprad kot njegovi najbližji sodelavci nakazali, da nobeden od njih ne more »stopiti v očetove velike čevlje«.