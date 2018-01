Glavni izvršni direktor Volkswagna Matthias Müller je v izjavi sporočil, da so sprejeli »prve posledice« spornih poskusov in na dopust poslali Stega, generalnega predstavnika za zunanje odnose in vladne zadeve, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Steg je odhod ponudil sam, vodstvo pa ga je sprejelo, dodaja nemška tiskovna agencija dpa. Dolžnosti je razrešen, dokler ne bodo razjasnjene vse okoliščine spornega delovanja. Müller je napovedal še dodatne posledice, ki bodo sledile podrobni preiskavi.

Avtomobilska industrija je razburila javnost z razkritjem, da je lobistična organizacija Evropska raziskovalna skupina za okolje in zdravje v prometnem sektorju (EUGT), ki danes ne deluje več, v imenu Volkswagna, BMW, Daimlerja in Boscha skušala zmanjšati pomen vpliva dizelskih izpustov na zdravje. Pri dokazovanju so poskuse izvajali tudi na ljudeh, nevarnim pogojem pa so bile izpostavljene tudi opice.