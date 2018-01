Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja ocenjuje, da je bila enodnevna opozorilna splošna stavka javnega sektorja, pospremljena s protestnim shodom pred vlado, izjemno uspešna. Udeležba krepko nad 30.000 javnih uslužbencev v stavki v vseh dejavnostih javnega sektorja in množični protestni shod sta po njihovem odločno opozorilo in jasen znak, da imajo stavkovne zahteve izjemno podporo tako med delavci javnega sektorja kot tudi širše.

»Upamo, da je množična udeležba delavcev v stavkovnih in protestnih aktivnostih vendarle predramila vlado in da se je ta zavedla resnih razmer ter da je svoja izhodišča ponovno pretehtala,« so zapisali. Poleg tega zahtevajo, da vlada predstavi potek pogajanj, ki jih posamično vodi z nekaterimi sindikati, in svoje predloge, ki jih tam zastopa. Preseneča jih namreč vsesplošno javno poudarjanje konstruktivnosti ločenih pogajanj.