Prenovam osrednjega prikaza novic na facebook ni videti konca. V začetku meseca je generalni direktor podjetja Mark Zuckerberg najavil, da bodo v osrednjih prikazih uporabnikov na družabnem omrežju prednostne objave njihovih prijateljev in družine. Potem so uporabnike prosili, naj jim pomagajo oceniti zanesljivost različnih virov novic, saj bodo imele prioriteto novice z medijev, ki so jih uporabniki sami označili za zanesljive vire. Takrat je vodja prikaza novic na facebooku Adam Mosseri poudaril, da bodo novice predstavljale 4 odstotke tega, kar vidimo v prikazu, medtem ko naj bi danes predstavljale 5 odstotkov. To je označil za »veliko spremembo«.

V zadnji najavi pa je Zuckerberg sporočil, da bodo ustregli željam uporabnikov, ki si želijo več lokalnih novic. »Lokalne novice nam pomagajo razumeti vprašanja, ki so pomembna v naših skupnostih in vplivajo na naša življenja. Raziskave kažejo, da je branje lokalnih novic neposredno povezano z družbenim angažmajem,« je včeraj zapisal v objavi na facebooku.

V praksi naj bi ideja delovala tako, da se bo uporabniku lokalna novica, ki jo je delil eden izmed njegovih prijateljev ali pa lokalni medij, ki mu uporabnik na omrežju sledi, prikazala višje od ostalih novic. Posodobitev bodo najprej uveljavili v Združenih državah Amerike, proti koncu leta pa jo želijo razširiti tudi v druge države sveta. V podjetju menijo, da bo posodobitev najbolj ugodna prav za majhne medije, katerih občinstvo je bolj koncentrirano na enem mestu.