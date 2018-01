Notarska zbornica Slovenije je na podlagi medijskega poročanja uvedla nadzor nad notarskim poslovanjem Sikoška. V skladu s sklepom izvršnega odbora zbornice 10. januarja so pregledniki zbornice opravili nadzor nad poslovanjem notarja glede notarskega zapisa, ki se nanaša na posojilno pogodbo in sporazum o zavarovanju denarne terjatve, sklenjeno med državljanko BiH Dijano Đuđić in stranko SDS, so danes sporočili iz notarske zbornice.

Na podlagi ugotovitev pregleda konkretnega pravnega posla, za katerega je bilo ugotovljeno, da ga je v notarskem zapisu potrdil notar Sikošek, je predsednica zbornice Sonja Kralj v skladu z zakonom o notariatu v ponedeljek sprejela sklep o uvedbi disciplinskega postopka zoper Sikoška zaradi hujše kršitve zakona o notariatu. Tako predlaga, da se mu izreče odvzem pravice opravljati notariat za pet let.

Kot so sporočili iz zbornice, se kršitev zakona o notariatu nanaša na kršitev obvezne vsebine notarskega zapisa, saj v obravnavanem notarskem zapisu ni navedeno, da je notar notarski zapis udeležencem pravnega posla tudi prebral, kar bi moralo biti v skladu zakonom v notarskem zapisu izrecno zabeleženo.