Uslužbenci finančne uprave so v soboto zvečer v rutinski carinski kontroli obravnavali 21-letnega Ukrajinca, ki je z letalom pripotoval iz tujine. Tujec je v postopku trdil, da v zaprti prtljagi prenaša oblačila, pri pregledu pa se je izkazalo, da je v dveh kovčkih prenašal več kot 400 zavitkov oziroma preko 24 kg prepovedane droge Khat. O najdbi so zato obvestili policiste, ki so prevzeli blago in potnika v nadaljnjo obravnavo.

Tujec je osumljen kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, ki se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. Zaradi kaznivega dejanja je bil pridržan, v kriminalistični preiskavi, ki so jo vodili kriminalisti kranjskega sektorja kriminalistične policije v sodelovanju s policisti na Brniku, pa je bil včeraj s kazensko ovadbo priveden še k pristojnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Droga Khat je na seznamu prepovedanih drog razvrščena v I. skupino. V tej skupini so po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se ne uporabljajo v medicini.

Dva podobna zasega večje količine te droge sta bila opravljena tudi januarja leta 2015, ko je bilo v dveh postopkih skupno zasežene okoli 70 kg te droge.