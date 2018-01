Najboljši košarkar gostov je bil Hassan Whiteside s 25 točkami in 14 skoki, Dragić je k 29. zmagi sezone v 28 minutah 13 točkam dodal še štiri skoke in tri podaje. Miami Heat po novi zmagi ostaja četrtouvrščena ekipa vzhodne konference; pred košarkarji s Floride so le Boston, Toronto in Cleveland.

Košarkarje Miamija čakajo še tri tekme v gosteh, preden se bodo vrnili v domačo dvorano. Naslednja jih čaka že v sredo, ko bodo gostovali pri lanskih finalistih prvenstva NBA, Cleveland Cavaliers.

Dallas : Miami