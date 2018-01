Pester urnik pred začetkom olimpijskih iger v Južni Koreji bodo imele predvsem alpske smučarke. Danes bosta v Stockholmu paralelni preizkušnji svetovnega pokala za moške in ženske v slalomu, na katerih slovensko alpsko smučanje ne bo imelo svojih predstavnikov. Konec tedna bosta v Garmisch-Partenkirchnu dva ženska smuka, na katerih prav tako ne bo nastopila nobena Slovenka. Bo pa imela slovenska alpska smučarska reprezentanca lepo priložnost za dokazovanje od danes naprej na mladinskem svetovnem prvenstvu v Davosu, kjer bo nastopilo deset tekmovalcev z Meto Hrovat na čelu, ki je minuli konec tedna na veleslalomu v Lenzerheideju zasedla tretje mesto.

V Stockholmu bo danes ob 17.45 na paralelni tekmi na izpadanje nastopilo po 16 alpskih smučarjev in smučark. Ti so si pridobili pravico nastopa glede uvrstitve v skupnem seštevku svetovnega pokala ali glede na uvrstitev na svetovni slalomski lestvici. Ker ima slovensko alpsko smučanje ob koncu januarja slabšo slalomsko sezono od pričakovanj, si nihče ni pridobil pravice nastopa. Priložnost je v nedeljo v Lenzerheideju zapravila Ana Bucik, ki je na drugi progi naredila napako, potem ko bi imela z vrhunsko uvrstitvijo možnost pridobiti stockholmsko vstopnico. Lanske zmage ne bo branila Mikaela Shiffrin. Američanka se bo v naslednjih dneh povsem posvetila olimpijskemu nastopu, zato je ta teden izpustila vse tri preizkušnje svetovnega pokala. Z odločitvijo Mikaele Shiffrin je postalo jasno, da v tej sezoni ne bo izboljšala svetovnega rekorda Tine Maze po zbiru točk svetovnega pokala v eni sezoni.

Za Slovenijo bodo v Davosu tekmovali: Meta Hrovat (ASK Kranjska Gora – veleslalom, slalom, superveleslalom in alpska kombinacija), Andreja Slokar (SK Dol Ajdovščina – veleslalom, slalom, superveleslalom in alpska kombinacija), Neja Dvornik (SK Dvornik transport – veleslalom, slalom, superveleslalom), Žana Ciglič (ASK Triglav Kranj – veleslalom, slalom, superveleslalom in alpska kombinacija), Žan Kralj (ASK Triglav Kranj – veleslalom, slalom, superveleslalom, smuk in alpska kombinacija), Žan Špilar (SD Trbovlje – veleslalom, slalom, superveleslalom, smuk in alpska kombinacija), Matevž Rupnik (SD Postojna – veleslalom, slalom, superveleslalom, smuk in alpska kombinacija), Nejc Naraločnik (SD Beli Zajec – superveleslalom, smuk, alpska kombinacija), Borut Božič (SK Radovljica – veleslalom, slalom, alpska kombinacija) in Tadej Paščinski (SK Radovljica – veleslalom, slalom).

Spored mladinskega svetovnega prvenstva v alpskem smučanju, danes: veleslalom za ženske, trening smuka za moške, jutri: slalom za ženske, trening smuka za moške, četrtek, 1. februarja: smuk za moške, petek, 2. februarja: superveleslalom za ženske in moške, sobota, 3. februarja: ekipna tekma za ženske in moške, nedelja, 4. februarja: alpska kombinacija za moške, ponedeljek, 5. februarja: alpska kombinacija za ženske, torek, 6. februarja: veleslalom za moške, trening smuka za ženske, sreda, 7. februarja: slalom za moške, trening smuka za ženske, četrtek, 8. februarja: smuk za ženske.