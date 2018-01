Po informacijah, ki smo jih dobili pred dnevi na Darsu, naj bi res bilo tako. Poteka priprava projektne dokumentacije. Malenkost se zapleta pri pridobitvi vodnega soglasja, ampak računamo, da nam bo to skupaj z Darsom v ustreznem času uspelo urediti. Potem naj bi vložili vlogo za gradbeno dovoljenje, sočasno naj bi potekali odkupi zemljišč. Po načrtih, ki trenutno veljajo in so tudi v državnih dokumentih, naj bi se gradnja začela v letu 2019 in bila končana v letu 2020.