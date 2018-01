Do konca rednega dela košarkarskega državnega prvenstva so še trije krogi, štiri moštva pa so si že zagotovila mesto v ligi za prvaka. Kot prvi je to uspelo Primorski, pretekli konec tedna pa še Olimpiji, Heliosu in Rogaški. Medtem ko so bili Koprčani, Ljubljančani in Slatinčani do zdaj precej konstantni v svojih predstavah, pa so Domžalčani v domače tekmovanje krenili s kar tremi zaporednimi porazi. Kazalo je, da utegnejo biti veliko negativno presenečenje, a so nato močno dvignili raven iger in trenutno delijo drugo mesto na lestvici. Veliko zaslug za to ima 27-letni Blaž Mahkovic, ki je Helios okrepil poleti in v dresu dvakratnih državnih prvakov prikazuje odlične predstave. Tako je bilo tudi v 15. krogu, ko so s soigralci na kolena spravili Zlatorog. Mahkovic je proti moštvu trenerja Aleša Pipana dosegel 22 točk, kar 16 od teh s črte prostih metov, na kateri je sicer stal dvajsetkrat. Točkovnemu izkupičku je dodal še devet skokov in tri asistence, njegov statistični indeks pa je znašal 26, s čimer si je zagotovil naziv Dnevnikovega igralca kroga.

Potem ko je Blaž Mahkovic nase med letoma 2012 in 2014 opozoril ravno pri Heliosu, mu v naslednjih dveh sezonah pri Olimpiji ni šlo vse po načrtih. Na to je vplivalo tudi dejstvo, da pri 201 centimetru nima višine za štirico, za trojko pa mu manjka večja eksplozivnost in boljši met od daleč. Iz Ljubljane se je tako za leto dni preselil k Igokei, kjer pa se ni naigral. Pred letošnjo sezono se je Mahkovic vrnil v Helios, kjer prikazuje morda celo najboljše predstave v svoji karieri, s povprečjem 21 točk na tekmo pa je tudi prvi strelec državnega prvenstva.

Na drugem mestu v tokratnem izboru Dnevnikovega igralca kroga je pristal Miloš Pešić, ki je k zmagi Šentjurja proti Krki prispeval 22 točk in sedem skokov. Tretje mesto je pripadlo Luki Vončini (zmaga Ilirije proti Hopsom, 18 točk, šest asistenc, štirje skoki), četrto Coreyju Allenu Jr. (zmaga Šentjurja proti Krki, 19 točk in osem asistenc), peto pa Marku Pajiću (zmaga Rogaške proti Primorski, 16 točk in sedem skokov).