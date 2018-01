Poslanci odbora za obrambo so se danes s skoraj dvomesečno zamudo seznanili z izvedbenim načrtom za izpolnitev kriterijev in zavez za vključitev Slovenije v Stalno strukturno sodelovanje (Pesco), ki ga je vlada konec lanskega novembra poslala Svetu Evrope. Slovenija bo zaveze v Pescu izpolnjevala z nadaljevanjem aktivne vloge v okviru Evropske obrambne agencije (EDA), prednostno pa Slovenci želimo sodelovati pri poenostavljanju in standardizaciji postopkov za čezmejni vojaški transport in pri vzpostavljanju evropskega logističnega središča ter na področju medsebojne pomoči držav EU na področju kibernetske varnosti.

A tukaj utegnemo naleteti na velike (kadrovske) težave. Namestnik načelnika generalštaba SV, generalmajor Alan Geder, je namreč poslancem, ki so danes govorili tudi o stanju v Slovenski vojski, priznal, da v SV trenutno manjka že 1300 ljudi: »Stanje je resnično alarmantno. Politika mora ukrepati takoj«. Kot je presenetil Geder, so podhranjene enote SV trenutno mestoma le še okrog 60-odstotno izpopolnjene. Dodal je: »In v takšnih razmerah smo zato povsem nesposobni sodelovati pri kakšnih zavezniških kibernetskih projektih, da ne rečem še kje drugje«.

Obrambno ministrstvo je za rešitev vojaških kadrovskih težav sicer že vzpostavilo nekaj ukrepov, a poslanci so si bili danes enotni: več mladih lahko v vojaške vrste pritegne edino finančna stimulacija. »In ravno to smo pripravili v sklopu novih dveh zakonov – zakona o obrambi in zakona o službi v SV: vojaki bi na letni ravni prejeli 720 evrov dodatka zaradi tega, ker nimajo pravice do stavke, prav tako bi dodatno finančno nagrado prejeli vsi, ki so v SV zaposleni za nedoločen čas,« je opozoril državni sekretar na obrambnem ministrstvu Miloš Bizjak in predsedniku odbora Žanu Mahniču navrgel, da je za zavlačevanje pri sprejemanju nove obrambne zakonodaje kriv on oziroma SDS. Mahnič je namreč že lani, namesto da bi nova zakona dal na glasovanje, odboru predlagal, naj DZ predlagajo pripravo javne predstavitve mnenj o zakonih. Zaradi tega so morali poslanci odbora Mahniču posredovati svoja mnenja in vprašanja glede novih zakonov, kar so poslanci tudi storili. A predstavitve mnenj še vedno ne bo, saj je Mahnič mnenja in predloge poslancev pred kratkim poslal državnozborski službi za raziskave, ki bo, kot pravi Mahnič, »raziskala, kakšne so rešitve v primerljivih državah«.