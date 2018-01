Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je zagorelo v prostorih Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora na Linhartovi ulici v Celju, in sicer v kuhinji.

Gasilci poklicne gasilske enote Celje in gasilskega društva Celje-Gaberje so evakuirali zapornike, pogasili ogenj ter pregledali in prezračili prostore, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Na kraju požara so bili poleg gasilcev tudi reševalci nujne medicinske pomoči Celje, ki so nekaterim zapornikom nudili prvo pomoč, so za STA še pojasnili na PU Celje. Kot še navajajo na upravi za zaščito in reševanje, so enega zapornika odpeljali tudi v Splošno bolnišnico Celje, a po poročanju Radia Slovenija naj ne bi bil težje poškodovan.

Ker so kriminalisti šele začeli z ogledom kraja požara, bo več podatkov znanih v torek.