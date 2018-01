Poglejmo si še njegove »znamenite« intervjuje ob nedeljah zvečer na TV Slovenija. V tem delu se naslov članka najbolj približa osebam, ki jih gosti novinar Jože Možina. Praviloma so »nastopali« tisti, ki so kakor koli imeli opraviti s sodišči, razen nekaterih izjem seveda. Njegovi intervjuji so namenjeni tistim, ki si na takšen način želijo »olajšati dušo« in ki so mu po »duhovnih vrednotah« in političnem prepričanju najbližje. Javnosti so prikazani kot nekakšni »mučenci«, novinar Možina pa jih prikazuje in sprašuje, kot bi nad njimi lebdel svetniški sij. Z osladnostjo, ki meji že na neprimerno, dobijo zastavljena vnaprej določena vprašanja, da lahko potem brez vseh omejitev udrihajo po dolgem in počez po sodstvu, trenutni koaliciji, levičarjih in sedanji vladi. Da bivšega predsednika Milana Kučana in Murgel sploh ne omenjam. To je nekakšna »spovednica«, kjer jim ranocelnik Jože Možina omogoči povedati »svojo resnico« in svojo plat zgodbe. Omogoči jim, da si »ližejo rane«.

Vse je do potankosti dogovorjeno, žal s pomočjo nacionalne televizije oziroma z njenim blagoslovom. Ta možnost pripada tudi tistim, ki ne plačujejo RTV-prispevka. In takega politika novinarji nacionalne TV praviloma naslavljajo s prvakom. Oprostite, spoštovani državljani, »prvak« česa? Stranka s takšnim »prvakom« blati lastne ljudi in domovino v tujini.

Tu pa je nekaj hudo narobe in skregano z zdravo kmečko logiko ter ugledom javne televizije. Ob gledanju takšnih oddaj se tudi meni poraja vprašanje o upravičenosti plačevanja TV-naročnine.

Srečko Križanec, Štore