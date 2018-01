Minuli teden smo pisali o tem, kako izbrati mačjega mladiča, ki bo zdrav in primeren za vas. Danes so na vrsti koraki, ki sledijo po tem, ko ga pripeljemo domov – seveda v čistem transporterju, ki ne diši po drugih živalih, in obloženem z mehko brisačo, ki bo ponujala udobje, hkrati pa poskrbela za nezgode, kot je lulanje.

Mladiči tako kot majhni otroci in dojenčki potrebujejo posebno skrb, zato ga v svoj dom pripeljite, ko boste zanj imeli več časa, in se izognite temu, da bi ga takoj predstavili drugim živalskim prebivalcem. Namenite mu poseben prostor v stanovanju ali hiši, transporter, v katerem ga boste prinesli, pa samo postavite na tla in ga odprite. Dajte mladiču čas, da se navadi na novo okolico in stopi iz transporterja, ko je na to pripravljen, na kar vam zagotovo ne bo treba dolgo čakati. V isti sobi v en kot postavite posodico s hrano, v drug kot pa mačje stranišče. S škatlami in kosi pohištva poskrbite tudi za to, da bo imel mladič, ki bo na začetku še malo plašen, prostor za skrivanje.

Prehrana in socializacija

Ko se bo mladič navadil na svojo sobo ter se naučil uporabljati mačje stranišče in bo redno jedel in pil ter se skratka navadil na rutino, je pripravljen na to, da spozna celotno hišo. Posodica za hrano in stranišče naj, tudi ko bo zapustil sobo, ostaneta na mestu, kjer sta bila prej, da ju bo zlahka našel. Mačji mladič potrebuje od dvakrat do trikrat več hrane kot odrasla mačka, ne hranite pa ga z mlekom, ker lahko povzroči drisko, kar velja tudi za odrasle mačke. Kupujte hrano priznanih proizvajalcev, ki je namenjena mladičem. Ko je mladič star os tri do šest mesecev, naj dobiva po tri obroke na dan, po pol leta pa dva.

V prvih nekaj tednih je pomembno tudi, da se z mladičem dovolj družite, saj je to pomembno za njegovo socializacijo. Ta bo lažja, če je bil mladič v stiku z ljudmi tudi v prvih tednih svojega življenja, če boste dobili divjega muca, ki človeške družbe ni poznal, pa se bo ljudi lahko bal vse življenje. Enako veliko pozornosti morate nameniti tudi spoznavanju mladiča z drugimi živalmi v vašem domu; če boste pri tem imeli težave, se za nasvet obrnite na veterinarja. Veterinarja boste na začetku v vsakem primeru morali obiskovati. Najprej, kot smo že pisali, zato, da ga pregleda in ugotovi, ali je zdrav, potem pa še zaradi cepljenja. Mačko je priporočljivo prvič cepiti pri dveh ali treh mesecih, če bo veterinar ugotovil, da ima parazite, pa vam bo za zdravljenje predpisal posebna zdravila in nato pregledal blato mačke, da bo ugotovil, ali so bili paraziti odpravljeni.