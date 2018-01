Kritika predstave Don Giovanni: Je Mozart za današnje čase predolg?

Na črno-belem plakatu za premiero Mozartovega Don Giovannija so v spodnjem kotu vidne mišičaste moške prsi, nekoliko razostrene, in v zgornjem kotu prav tako popolna ženska figura, ki si slači oziroma oblači nogavice. Estetskost fotografije nas prestavlja v svet reklame in dizajna, ki ga je vsakršna vsebina onkraj prodajnega smotra že davno zapustila. To se nekako zdi tudi vizija opernega žanra po ljubljansko.