»Dolina Soče je zagotovo najbolj zeleno območje v vsej Sloveniji, hkrati pa je tudi najslabše pokrita z javnimi prevozi. Medtem ko vozi avtobus iz Kranjske Gore v Ljubljano vsako uro, je na Bovškem to prava katastrofa,« meni Janko Humar, vršilec dolžnosti direktorja Lokalne turistične organizacije Bovec. Opozarja tudi na dejstvo, da je iz Posočja v dveh urah mogoče priti do štirih mednarodnih letališč, vendar pa je javni prevoz od letališč do Bovca pravi podvig.

Tudi bovški župan Valter Mlekuž meni, da bi uvedba take linije veliko doprinesla k razvoju turističnega gospodarstva obeh občin in širše. Pomenila bi spodbudo in velik korak naprej k zavezam Slovenije o razvoju trajnostnega in zelenega turizma na tem območju, poleg tega bi znatno razbremenila motorni promet na vršiški cesti. Na ministrstvu za infrastrukturo ocenjujejo, da se je leta 2016 čez Vršič dnevno v povprečju peljalo 500 vozil. Letno torej nekaj več kot 180.000 vozil, ob čemer je treba poudariti, da velika večina vseh ravno v poletnem času.

Do vzpostavitve krožne avtobusne povezave kar nekaj dela čaka predvsem cestne delavce. Prelaz Vršič je trenutno zaprt zaradi obilice snega in več snežnih ter enega večjega zemeljskega plazu na primorskem delu ceste. V podjetju Kolektor CPG, ki skrbi za čiščenje vršiške ceste, se trudijo, da bi cesto odprli čim prej in jo do poletne sezone tudi usposobili za promet. Na cesto se spomladi vračajo tudi gradbinci, ki bodo nadaljevali obnovo ceste na gorenjski strani. Pred morebitno redno linijo pa bo treba na progi čim prej urediti tudi registracijo enostavnih postajališč za avtobuse.

Mlekuž je prepričan, da bi lahko krožna avtobusna povezava v praksi zaživela že to poletje, tega si želijo tudi v Kranjski Gori. Zasedenost avtobusov, ki zdaj vozijo iz Bovca čez Vršič v Kranjsko Goro (povezava ni krožna), kaže, da se število potnikov na progi povečuje. Po podatkih dveh prevoznikov – avtobusnih podjetij Avrigo in Alpetur – so lani na tej relaciji prepeljali 8675 potnikov ali za tretjino več kot leto prej. V podjetjih zagotavljajo, da gre za spodbudne podatke, opozarjajo pa, da ti prevozi brez javnih subvencij države ne bi bili rentabilni.

Vršič je neurejen in kaotičen

Urejanje avtobusih linij čez Vršič pa ne bo rešilo vseh težav, s katerimi se tam srečujejo že leta. »Vršič je neurejen in kaotičen. Prelaz, ki povezuje Gorenjsko in Primorsko, enostavno vse večjega obiska ne prenese več,« je ob koncu lanske rekordne turistične sezone opozoril župan Kranjske Gore Janez Hrovat, danes pa dodal, da Vršič vsaj v poletnih mesecih potrebuje drugačno ureditev. Pojasnjuje, da je poleg parkirišč treba urediti še vsaj informacijske točke in sanitarije. Eden od razmislekov je, da bi za vozila uvedli plačilo cestnine oziroma takse, drugi je omejevanje prometa za vozila, ki so za tako ovinkasto cesto prevelika ali pa med vožnjo povzročajo preveč hrupa, tretji pa gradnja predora pod vrhom. V kranjskogorski občini državo na težave opozarjajo že dve desetletji. Zatika se, ker je cesta čez Vršič državna in na območju Triglavskega narodnega parka. A problemi se na koncu zgrinjajo na občine in ne državo.

V Bovcu in Kranjski Gori zato upajo, da se bodo z lastnico ceste – državo ter sogovorniki na infrastrukturnem ministrstvu in direkciji za infrastrukturo sestali in odprta vprašanja dorekli že v naslednjem tednu ali dveh. Želijo si tudi, da bi država prepoznala pomembnost javnega prevoza tudi z dovolj velikimi subvencijami, kar bi omogočilo, da bi lahko avtobusi na tej progi vozili večkrat na dan.