Mestni svetniki so potrdili spremembe ustanovnega dokumenta javnega zavoda Ljubljanski grad in s tem manevrom pod njegovo okrilje prenesli upravljanje mladinskega hostla Celica na Metelkovi ulici 8. A potrditev teh sprememb ni šla mimo brez pripomb posameznih svetnikov. Mirko Brnič Jager, ki je v imenu svetniškega kluba SDS zaman zahteval, da občina ta predlog umakne s seje, je opozoril, da mestna uprava svetnikom ni posredovala gradiva o projektu prenove in vsebinskem konceptu hostla v rokah Ljubljanskega gradu, na podlagi katerega bi svetniki lahko ustrezno informirani odločili.

»Pravilno bi bilo, da se mestni svet tej temi poglobljeno posveti in da trezno presodimo,« je zagovarjala svetnica Levice Nataša Sukič. K temu je pritegnil tudi samostojni svetnik Denis Striković, ki je presodil: »Če ni vsebinske debate o tem, kaj je najboljša rešitev, se izkaže, da je ta mestni svet samo neki glasovalni aparat.« Posamezni svetniki so pobudo KUD Sestava o sklicu izredne seje mestnega sveta videli kot idealno priložnost, da se svetniki podrobno seznanijo s projektom prenove in programom upravljanja. Toda Janković je opozoril, da KUD Sestava to izredno sejo lahko doseže le, če pridobi podpise 12 mestnih svetnikov.